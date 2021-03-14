Солистка Little Big рассказала о пережитых домогательствах

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14.03.2021, 6:58, Новости дня
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Солистка группы Little Big Софья Таюрская в беседе с YouTube-каналом «Джарахов» рассказала рассказала о пережитых домогательствах в спа-салоне.

По словам певицы, она в купальнике пришла на массаж, который ей делал «огромный, толстый, большой дяденька». Во время процедуры мужчина начал залезать Таюрской под нижнее белье, снял с нее лифчик, трогал ее за интимные места и сам прикасался к ней гениталиями, РИА «Новости».

«И в этот момент меня парализовало. Я просто лежу парализованная. <…> Я лежу и думаю: когда это все закончится, когда это все закончится. Я не могла вскочить, встать, ударить его, убежать. <…> Ты ничего не можешь сделать, у тебя в голове просто ужас, страх, тебе настолько страшно, что ты не можешь вообще ни слова сказать», – поделилась Таюрская.

При этом, по словам артистки, молодой человек, с которым она на тот момент была в отношениях, не поддержал ее, а наоборот, разозлился и обвинил в произошедшем ее саму.

Напомним, в начале марта экс-участницу группы Little Big нашли мертвой в Петербурге.



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