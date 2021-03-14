Le Monde – «мрачная страница в истории Франции» — на выставке в память о Наполеоне представят документы о восстановлении рабства

14.03.2021, 6:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На масштабной выставке, посвящённой Наполеону, которая пройдёт в Париже с 14 апреля по 19 сентября, впервые будут представлены документы, восстанавливающие в республике рабство, отменённое несколькими годами ранее, пишет Le Monde. Как поясняет здание, демонстрируя неприглядные стороны политики Бонапарта, организаторы стремятся уравновесить память о его наследии.



Reuters

На масштабной выставке, посвящённой Наполеону, которая пройдёт в Париже с 14 апреля по 19 сентября впервые будет представлена «мрачная страница в истории Франции» — указ 1802 года о восстановлении рабства на острове Гваделупа, пишет Le Monde. В этом коротком, написанном пером тексте Наполеон приказывает своему морскому министру Дени Декресу восстановить законы, действовавшие на острове с 1789 года, поясняет издание.

Как отмечает газета, эта страница в истории страны выглядит ещё более мрачной, поскольку указом были стёрты последствия декрета об отмене рабства от 4 февраля 1794 г. Через пять лет после начала Французской революции, когда Гваделупа оказалась в руках английских войск, колониальный администратор Виктор Юг был послан Конвентом для прекращения рабства. «В июне 1794 года он предложил рабам острова освободиться, присоединившись к французскому экспедиционному корпусу. Белые, чёрные и метисы сражались вместе, чтобы отвоевать остров у английских рабовладельцев. Республиканские идеалы стали реальностью до восстановления рабства в 1802 году», — рассказывает историк права Жан-Франсуа Ньор.

Как передаёт газета, долгое время историки ссылались на этот указ, однако след его был утерян. В 2007 году три исследователя — Жан-Франсуа Ньор, Жереми Ришар и Фредерик Шарлин — нашли его в Национальном архиве. При этом они обнаружили в документе несколько юридических аномалий. Во-первых, слово «рабство» не фигурирует в постановлении. В период консульства Бонапарт воспользовался этой предосторожностью, чтобы не способствовать подъёму голосов против ужесточения режима и поднятию восстания в колониях. Вторая аномалия: этот указ не был опубликован в законодательном бюллетене республики, поскольку Бонапарт настаивал, чтобы эта мера оставалась тайной. «Наконец, первый консул не имеет полномочий для принятия этого решения, потому что Конституция, которую он сам ввёл в действие в 1799 году, предусматривает, что колонии должны подчиняться законам, а не указам», — отмечает Жан-Франсуа Ньор.

Таким образом, законность этого текста, мягко говоря, сомнительна, отмечает издание. Мотивы Наполеона имели идеологический, экономический и геополитический характер. «Пропитанный расистскими предрассудками и обработанный рабовладельческим лобби Бонапарт считает, что Гваделупа предана огню и мечу – что не так, – и что восстановление порядка должно проходить через восстановление рабства. Он также убежден, что рабство в колониях обеспечит процветание Франции», — считает Жан-Франсуа Ньор.

Как передаёт газета, на выставке будет представлен ещё один документ, подписанный Бонапартом: законодательный декрет от 20 мая 1802 года, сохраняющий рабство там, где оно не было отменено (на Мартинике, на Маврикии, на острове Реюньон и т.д.). Таким образом, два этих документа позволили держать в рабстве сотни тысяч людей до его отмены в 1848 году, подчёркивает издание.

Помимо этого, выставка затронет тему глобальных последствий колониальной политики Наполеона. Таким образом, организаторы намерены «уравновесить» повествование о наполеоновской эпопее, поясняет Le Monde.