 

SVT – «связана с Россией» — Спортивный арбитражный суд запретил исполнять «Катюшу» во время награждения на Олимпийских играх

14.03.2021, 6:28, Новости дня
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Спортивный арбитражный суд отклонил предложение РФ о замене государственного гимна на народную песню «Катюша» в ходе церемоний награждения на Олимпийских играх, пишет SVT. Подобное решение суд мотивировал тем, что запрет на «гимны, связанные с Россией» касается всех песен, которые ассоциируются с этой страной.


Reuters

Спортивный арбитражный суд отклонил предложение РФ о замене государственного гимна на широко известную русскую народную песню «Катюша», которая должна была исполняться в ходе церемоний награждения на Олимпийских играх в Токио, пишет SVT.

«Она связана с Россией», — заявили в суде.

В декабре российский государственный гимн, флаг, а также прочие символы, связанные с этой страной, были запрещены для использования на различных мировых чемпионатах и Олимпийских играх. Данный запрет, как напоминает канал, стал элементом санкций за допинговую программу, одобренную государством. При этом подобными символами нельзя будет пользоваться на протяжении двух лет.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) попросил Россию сообщить, какую песню, по её мнению, можно будет исполнять, когда её спортсмены под нейтральным флагом будут брать золото в Токио. Олимпийский комитет РФ остановил свой выбор на народной песне «Катюша», которая зачастую ассоциируется с Второй мировой войной и борьбой против Германии.

Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне отверг эту идею.

«Формулировка «гимн, связанный с Россией», распространяется на все песни, которые ассоциируются с Россией или имеют к ней отношение; под эту категорию попадает и «Катюша», — отметили в суде.

Во время чемпионатов, на которых российские спортсмены брали золото под нейтральным флагом, организаторы соревнований зачастую воспроизводили собственные гимны.

При этом перед чемпионатом мира по фигурному катанию в Стокгольме, который пройдёт в конце марта, Международный союз конькобежцев одобрил для этих целей фрагмент композиции Петра Чайковского.



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