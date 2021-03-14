DM – «он был очарователен» — Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным

14.03.2021, 6:28, Новости дня

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В рамках научного форума, посвящённого Британской неделе наук, на вопрос о Юрие Гагарине королева Елизавета II описала советского космонавта словом «русский», пишет Daily Mail. При этом глава британской королевской семьи призналась, что ей было очень интересно познакомиться в Лондоне 60 лет назад с Гагариным, который показался ей «очаровательным».



Reuters

Королева Великобритании Елизавета II в рамках научного форума, посвящённого Британской неделе науки, поделилась воспоминаниями о встрече с советским космонавтом Юрием Гагариным, которая состоялась в Лондоне почти 60 лет назад, пишет Daily Mail.

В частности, в ответ на вопрос почётного научного сотрудника Университетского колледжа Лондона Мэгги Адерин-Покок, каким был Гагарин, королева пошутила: «Русским», вспомнив, что советский космонавт не говорил по-английски.

«Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым космонавтом, делал его в особенности таким», — вспомнила Елизавета II, признавшись, что ей было очень интересно познакомиться с Гагариным.

Учёный-космолог призналась в том, что Гагарин сыграл большую роль в выборе её будущей профессии, так как она родилась с ним в один день, 9 марта.

Королева согласилась с Адерин-Покок в том, что, «должно быть очень страшно» стать первопроходцем в космосе, не зная, чем именно закончится это путешествие. «Да, и сможете ли вы вернуться. Это очень важно», — отметила глава британской королевской семьи.

Как напоминает Daily Mail, Гагарин прибыл в Великобританию в июле 1961 года с четырёхдневным визитом, в рамках которого встретился с рядом британских общественных и политических деятелей, а также присутствовал на обеде в Букингемском дворце по приглашению Елизаветы II.

В рамках форума, который прошёл в онлайн-формате, королева также побеседовала с руководителем коллекций наук о Земле и главным хранителем метеоритов в Музее естественной истории в Лондоне Кэролайн Смит, которая рассказала ей о миссии NASA «Марс 2020». Кроме того, ученики одной из лондонских школ продемонстрировали Елизавете II свой эксперимент.

По окончании форума Адерин-Покок призналась, что для неё было большой честью поговорить с королевой, и она совсем не ожидала получить подобный ответ на упоминание о Юрии Гагарине.

«Такого я не ожидала! Она нас всех рассмешила. У неё прекрасное чувство юмора. Учитывая, что Гагарина не стало в 1968 году, это заставляет осознать, как долго она остаётся нашим монархом», — приводит издание слова учёного-космолога.