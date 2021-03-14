NBC – «защитим права дочерей нашего штата» — в Миссисипи запретили участие трансгендеров в школьных соревнованиях

14.03.2021, 6:28, Новости дня

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Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал «Закон о справедливости», который запрещает биологическим мужчинам принимать участие в женском спорте в государственных школах. По его словам, власти штата были вынуждены пойти на этот шаг, потому что президент США Джо Байден своей политикой подбивает молодёжь к смене пола, передаёт NBC.

ТЕЙТ РИВЗ, губернатор штата Миссисипи: Законопроект сената 2536 о справедливости в Миссисипи стал законом.

(Собравшиеся аплодируют.)

ТЕЙТ РИВЗ: Сегодня я подписываю законопроект 2536 о справедливости в Миссисипи. Этот важный нормативный акт обеспечит равные правила игры для девочек на спортивных соревнованиях государственных школ.

Итак. На инаугурации в 2020 году я и представить не мог, что мы окажемся здесь этим утром. Более того, на инаугурации 2021 года я тоже не мог представить, что мы соберёмся здесь этим утром. Но дело в том, что первая инициатива президента Байдена заключалась в том, что он сел и подписал указ, который, на мой взгляд, подбивает молодёжь к смене пола. Не будь этого указа, мы не собрались бы здесь сегодня.

Подписание данного указа стало первым, что решил сделать президент Байден, когда он пришёл к власти. Мы считаем, что это создаёт несправедливое препятствие для биологических девочек, которые хотят вступить в спортивные команды. Закон о справедливости в Миссисипи запретит биологическим мужчинам участвовать в женском спорте в государственных школах штата Миссисипи.

У меня самого три юные дочери. Многим из вас я о них рассказывал, о том, сколько удовольствия нам как семье доставляет, когда мы смотрим за их игрой в мяч. Это даёт им возможность использовать таланты, которыми наградил их Господь.

Но важны не только победы и поражения. Важны уроки, которые они получают на поле. Игра помогает им узнать, как работать в команде, как общаться не только с товарищами по команде, но и строить отношения с другими девочками в разных уголках страны. И благодаря этому они заводят друзей на всю жизнь в своих и в соперничающих командах.

Я горжусь позицией, которую занял Миссисипи в этом вопросе. Приятие закона о справедливости в парламенте и его подписание шлёт чёткий сигнал моим дочерям и всем дочерям нашего штата: их права стоят того, чтобы за них бороться.

Дата выхода в эфир 12 марта 2021 года.