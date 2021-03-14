Против демонстрантов в Бельгии применили водометы и газ

14.03.2021, 6:08, Новости дня

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Полиция Бельгии применила для разгона участников акции протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже водометы и слезоточивый газ, сообщил телеканал RTBF.

Мероприятие состоялось после того, как в интернете распространилась видеозапись задержания «с применением силы» молодой девушки африканского происхождения, передает РИА «Новости».

Акция началась спокойно в центре города в районе между площадями Французской Республики и Сан-Ламбер, но вскоре переросла в беспорядки. По сообщениям телеканала, сначала протестующие нападали на полицейских, а затем начали забрасывать камнями здание участка и служебные машины. Около 16.45 (18.45 мск) полиция применила водометы для разгона толпы, а позднее – слезоточивый газ. Демонстранты в ответ начали бросать в сторону стоящих в оцеплении силовиков камни, дорожные знаки и бутылки. Как сообщил телеканал, к вечеру беспорядки в центре города начали постепенно стихать.

Напомним, в пятницу РФ обвинила США и ЕС в нарушении прав человека в связи с проявлением жестокости со стороны европейских и американских правоохранителей в адрес демонстрантов. Так, в ходе произошедших в Нидерландах беспорядков полиция задержала не менее 70 человек. Для разгона протестующих власти привлекли спецназ. Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом.