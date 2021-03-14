Стало известно о планах Европы запустить спутники Galileo на «Союзе»

14.03.2021, 6:08, Новости дня

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Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo в первом квартале 2022 года планируется осуществить при помощи российской ракеты-носителя «Союз-СТ» вместо европейской Ariane 6, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Второй запуск двух спутников Galileo с Гвианского космического центра (космодром Куру) теперь тоже перенесен с ракеты Ariane 6 на «Союз-СТ» и планируется, предварительно, в марте 2022 года», – приводит слова источника РИА «Новости».

Ранее в Роскосмосе сообщили, что в 2021 году с космодрома Куру ожидается запуск аппарата европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.

В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6 в период с конца 2020 года по середину 2021 года. В качестве запасного варианта договор предусматривал использование российских ракет «Союз». Позже из-за задержки первого пуска Ariane 6 один из двух запусков Galileo был перенесен на «Союз» и в настоящее время намечается в сентябре 2021 года.

Всего за период с 2011 по 2016 годы ракетами «Союз» с Куру на орбиту были выведены 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено еще 12 спутников Galileo. В орбитальную группировку глобальной навигационной спутниковой системы Galileo входят 26 космических аппаратов, из которых 22 рабочих и четыре временно не функционируют по целевому назначению. С декабря 2016 года система Galileo находится на начальном этапе предоставления услуг.