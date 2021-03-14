Мнение: Гибридная война на Ближнем Востоке на шахматной доске
14.03.2021, 4:44,
Разное
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Гибридная война на Ближнем Востоке через призму шахмат.
Основной смысл данного креатива, показать, что позиции белых (то есть Ирана) усилились, а черных (США и Израиля) ослабли.
Белые:
Ферзь – иранские ракетные силы. В 2017-м году это ладья. Намек на то, что иранский ракетный потенциал удвоился.
Ладья – иранский ядерный потенциал. В 2017-м году это слон. Намек на то, что иранский ядерный потенциал вырос.
Конь – Иранские ассиметричные действий (агенты, тайные операции). С 2017 конь продвинулся на следующий ряд, что намекает на рост активности иранских тайных операций.
Слон – Иранские прокси (Хезбалла, хуситы, сирийцы, иракцы). Остались примерно на том же уровне (ИМХО, за счет роста возможностей хуситов и изменения расклада в Ирака, могли тут смело ладью нарисовать).
Черные
Ферзь – ядерные силы США. Без изменений.
Ладья – односторонние санкции. С 2017 трансформировались в пешку, что отражает тезис о том, что санкции не помешали Ирану усилить свои позиции на Ближнем Востоке или нарастить ракетный потенциал.
Слон – силы Израиля и монархий Персидского залива. С 2017-го года без изменений.
Конь – Западные ассиметричные действия (инсургенты, НКО, МОССАД, тайные операций). С 2017 года без изменений.
В целом, достаточно интересный взгляд на проблему, хотя я бы кое-что подкорректировал в трансформациях с 2017 по 2021.
Например, на f6 в 2021 году уместнее смотрелся бы конь, а не пешка, так как санкции все таки наносят экономический ущерб Ирану и нивелировать их значение не стоит.
Белого слона на f4 я бы поменял на ладью.
Черного коня с f7 переместил бы на g6, с учетом убийства Сулеймани и иранского физика в Иране.
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Источник: Colonel Cassad
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