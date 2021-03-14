Захарова разъяснила позицию РФ по взаимодействию с ЕС

14.03.2021, 4:28, Новости дня

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Россия всегда открыта к взаимодействию с Европейским союзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Наша позиция не зависит от тех заявлений, которые сейчас делаются. Наша позиция очевидна и, кстати говоря, очень проста для восприятия. Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям – гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Она указала, что в последнее время в адрес российского внешнеполитического ведомства часто поступают просьбы дать оценку высказываниям официальных лиц ЕС, однако это утратило какой-либо смысл. «Не надо в принципе, на мой взгляд, уже обращать внимание на каждую цитату, каждое заявление и каждый шорох из Брюсселя. Если раньше эти шорохи что-то означали, то на сегодняшний момент они являются индикаторами глобального тупика в Евросоюзе в осмыслении как своего положения в мире, так и взаимоотношений с различными регионами нашей планеты», – указала дипломат.

Так, по ее словам, Евросоюзу следует разобраться в своих внешнеполитических приоритетах, а прежде этого – в отношениях между странами объединения, поскольку связанный с пандемией кризис выявил их неорганизованность. «На сегодняшний день это как оркестр непрофессионалов. Мы все время слышим какие-то звуки, которые составляют не музыку, а какофонию. Какой смысл нам на это реагировать? Поэтому пусть внутри себя сами определятся, что они хотят, и дальше встраивают свою политику», – заключила Захарова.

Накануне глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против РФ в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.