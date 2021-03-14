 

Samsung создает совершенно новый чип по техпроцессу 3 нм

14.03.2021, 3:56, Новости дня
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Скорее всего, Samsung запустит полноценное производство по техпроцессу 3 нм уже в 2022 году. На сегодня в компании создан опытный образец чипа на 256 Мбит и памятью SRAM.

Характерной особенностью является применение новых транзисторов MBCFET, которые пока не использовались в таких устройствах, говорят специалисты.

Испытания опытного образца чипа должны подтвердить преимущества техпроцесса 3 нм, о которых пока известно только на теоретическом уровне. Как поясняют эксперты, до сих пор при создании такого вида устройств использовали транзисторы GAAFET. Однако они плохо работали, когда техпроцесс опускали ниже показателя 5 нм. Новые должны позволить продолжение процесса технологических улучшений.



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