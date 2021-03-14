 

После замедления Twitter игры из Steam загружаются на низкой скорости

14.03.2021, 3:56, Новости дня
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После того, как Роскомнадзор распорядился замедлить Twitter, существенно ухудшилась и работа других ресурсов. Среди них оказался и магазин приложений Steam.

По отзывам пользователей, скорость загрузки контента с данного ресурса значительно снизилась. Это негативно отображается на загрузке видеоигр, которая сопровождается скачиванием больших объемов данных.

Для того чтобы решить возникшую проблему, эксперты советуют сменить регион. Лучше всего выбрать ближайший из Европы, говорят они. Достаточно перейти в «Настройки», затем в «Загрузки» и выбрать понравившийся регион. Гарантии, что проблема будет полностью решена, пока нет. Однако можно поэкспериментировать, ведь хуже, чем есть, не станет.



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