Мнение: Почему боливийская хунта так бесславно закончилась?

14.03.2021, 3:54, Разное

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Максимально коротко на тему поступившим вопросов – мол как так, боливийская хунта сама провела выборы, слилась на выборах и потом безропотно сдала власть. Что за хунта такая? Вот в Мьянме хунта настоящая, а тут шапито какое-то.

1. Военная хунта пришла к власти, прикрываясь марионеткой Аньес, под лозунгами "проведения честных демократических выборов", которым якобы мешал Моралес, которого вынудили бежать из страны, как проделали это на Украине с Януковичем.

2. Протесты против переворота были жестоко подавлены, в ходе подавления протестов более 30 гражданских лиц были убиты, сотни получили ранения, что многократно превысило любые реальные или мнимые обвинения режима Моралеса в "жестоком обращении с протестующими".

3. Самого Моралеса незаконно лишили права участвовать в выборах, а МАС пытались запретить или лишить возможность участвовать в выборах. После этого начались марши фермеров угрожавших началом партизанской войны.

4. МАС, пользуясь поддержкой индейского населения, в половине штатов Боливии начала проводить акты гражданского неповиновения, с блокированием дорог, остановкой работы промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Попытки хунты остановить общенациональную забастовку провалились.

5. В результате, главари хунты была вынуждена пойти на соглашение с МАС, отказавшись от идеи недопуска партии на выборы (уцепившись лишь на запрет для Моралеса, рассчитывая, что МАС без Моралеса проиграет), а также роспуска парламента, где доминировала партия МАС.

6. Пользуясь коронавирусом как предлогом, хунта пыталась отсрочить выборы, но давление МАС вынудило хунты назначить финальную дату голосования, что конечно было не в ее интересах, так как она еще не успела укорениться и гарантировать себе победу административными и силовыми методами.

7. Естественно, хунта не планировала отдавать власть, особенно военные. План был такой – добиться 2-го тура выборов, чтобы аккумулировать все голоса против социалистов в одном кандидате (в стиле Ельцин против Зюганова в РФ 1996 – "Голосуй или проиграешь", но там у Ельцина было 3 года подготовки).

8. Уже после старта избирательной кампании выяснилось, что военные ошиблись с выбором и Аньес не имеет даже 10% поддержки и на роль главного антимасистского кандидата не годится. Тогда ставка была сделана на Карлоса Месу, в чью пользу Аньес сняла свою кандидатуру..

9. До самого конца, хунта была уверена, что Луис Арсе не сможет набрать на 10% больше Месы и одновременно набрать 40% голосов. Выборы стали холодным душем – Арсе набрал более 50%. Шок был полный и хунта на следующий день после выборов без борьбы капитулировала.

10.Разумеется, то, что хунта оказалась вынужденной проводить требуемые выборы, оказалось для нее самоубийством. Выборы показали, что свержение Моралеса было нелегитимным и местные социалисты пользуются поддержкой более половины общества.

В чем причины поражения хунты.

1. Она изначально опиралась на явное меньшинство боливийского общества и была замарана связяами с откровенными фашистами вроде Камачо.

2. Она не имела достаточно времени, что укрепить свою власть по всей стране, подавив оппозицию силовым путем. Более того, она сразу противопоставила себя индейскому населению, которое является большинством в Боливии, толкнув это большинство в объятия МАС.

3. Она не запретила партию МАС и пошла на договоренности с ней, что продемонстрировало слабость позиций хунты. Классическая военная хунта начала бы более активно арестовывать, пытать, расстреливать, выгонять из страны, в общем, куда как более активно заляпалась бы кровью.

4. Хунта не смогла найти предлога (хотя пыталась) для отмены выборов и была вынуждена их проводить в сложной электоральной обстановке, заранее зная, что в первом туре она гарантировано уступает социалистам. С позиций послезнания, хунта конечно должна была отменить выборы года так на 2.

5. Хунта не смогла найти достойного кандидата, который смог бы помешать Арсе набрать требуемые проценты и обеспечить реализацию сценария со 2-м туром. Аньес и Меса оказались битыми картами, наглядно продемонстрировав, что обвинения в адрес "липовых процентов" Моралеса несостоятельны.

6. В итоге, опытным путем было установлено, что военной хунте на выборы лучше не ходить. Придерживались бы более мясницкой политики с сотнями и тысячами трупов, продержались бы несколько больше. А так, бесславно слились, а теперь разбегаются как тараканы на кухне, когда там включили свет.

7. Как результат, мы имеем самую нелепую военную хунту Южной Америки последних десятилетий. По ее опыту, последующие военные хунты должны учиться, как не надо бороться за власть. Опыт МАС наоборот показывает, как может действовать сильная соц.партия в условиях фашистского переворота.

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