 

Мнение: О высокопоставленном ждуне

14.03.2021, 3:44, Разное
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Фото © Reuters.

Он родился у самого подножия трона, буквально на ступенях. И многие тогда думали, как ему повезло. Шутка ли – наследный принц и будущий король. Первый в очереди. Всего-то и надо немного подождать, пока естественный ход событий не поможет ему, как помогал многим поколениям предков до него.

И вот… Он всё ещё ждёт… Уже седьмой десяток лет ждёт…

А на престоле всё так же прочно сидит его родная мать.

Дождётся ли?

Пока статистика в его пользу – в среднем британские мужчины почти доживают до 80 лет. Так что некоторое время в запасе у него имеется.

Но… На царствование его матери, Елизаветы II, которая уже является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире, выпал весьма широкий период британской и мировой истории. Самыми знаменательными событиями которого стали распад Британской империи и её трансформация в Содружество наций, процесс деколонизации, Холодная война, выход человека в космос и высадка на Луне, появление телевидения и интернета, вхождение Великобритании в Европейский союз и выход из него, урегулирование длительного этнополитического конфликта в Северной Ирландии, победа в Фолклендской войне, участие Великобритании в войнах в Ираке и Афганистане, финансовый кризис 2008 года, референдум о независимости Шотландии, пандемия коронавирусной инфекции и др.

А что достанется принцу Чарльзу, будущему Карлу III?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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