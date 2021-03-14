Мнение: Ливанский коллапс

14.03.2021, 3:16, Разное

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В Ливане назревает финансовая, экономическая и социальная катастрофа. На фоне продолжающегося локдауна и карантинных мероприятий стремительно рушится курс ливанской лиры. Еще несколько дней назад она была на уровне 8500 лир за доллар, сейчас за один доллар дают уже 12 тысяч лир. К концу года она может упасть еще в два раза.

Если буквально два года назад относительно средний класс страны получал порядка 800 долларов, то сегодня его доходы — в пределах ста долларов.

В стране назревает и энергетический коллапс. Ограничения подачи энергии даже в крупных городах приводят к веерным отключениям и возможностью пользоваться электричеством не более 4-6 часов в сутки. Автономные генераторы не спасают, так как проблемы с топливом. Ситуация осложняется и с управленческой точки зрения — в стране нет правительства, есть только временно исполняющие обязанности министры. Это создает проблемы с выстраиванием отношений с международными финансовыми структурами.

Протесты приобрели перманентный характер, но они не могут что-либо решить. При этом действия протестующих, перекрывающих дороги, вызывают противодействие не только полиции, но и других жителей страны, не согласных с протестами. Обстановка накаляется, страна, и без того собранная по лоскутам, исторически и традиционно разделенная между разными этническими и конфессиональными группами, втягивается во внутреннее противостояние между ними.

Нестабильность в Ливане проецируется и на соседнюю Сирию, которая серьезно зависит от положения дел в Ливане. Параллельно с ливанской лирой пикирует и сирийская валюта. Сокращены поставки жизненно важных товаров, традиционно приходящих из Ливана. Кроме того, как раз через Ливан идет во многом снабжение Сирии, находящейся под международными санкциями. Для Сирии, и без того находящейся на грани полного коллапса, оккупированной и поделенной между иностранными оккупантами, дополнительный источник нестабильности лишь усугубляет ее катастрофическое положение.

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