Между апатией и подпольем

14.03.2021, 3:10, Разное

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Полиция разгромила «Объединенных демократов»: явка с повинной.

Делегаты съезда поместились в 11 автозаков. Селфи координатора «Объединенных Демократов» Андрея Пивоварова

В субботу 13 марта в Москве, на станции метро «Партизанская», открылся форум «Объединенных демократов». На нем независимые политики должны были обсуждать перспективы участия в муниципальных выборах: подготовку к избирательной кампании, формы агитации граждан, формирование коалиций. Собрались почти все известные политики демократического толка, оставшиеся на свободе: Ройзман, Галямина, Яшин, многие журналисты и политологи.

После выступления первых докладчиков форум был сорван полицией, а все участники, то есть буквально весь зал, более 150 человек, — задержаны. По предварительным данным, поводом для полицейского рейда стало «сотрудничество с нежелательной организацией». Как иронизирует активистка Дарья Серенко,

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полиция разбила форум на дизайн-проектные группы по автозакам — для дальнейшего плодотворного обсуждения будущего России.

Пока неясно, укладывается ли этот акт политического террора в логику преследования любых проектов, связанных с Михаилом Ходорковским (напомню, Анастасию Шевченко в Ростове судили за «участие в деятельности нежелательных семинаров»), или же это прицельная атака на независимых муниципальных депутатов, объединения которых могут стать легальной базой политического протеста (в пользу этой версии говорят превентивные задержания депутатов Мосгордумы Сергея Митрохина и Екатерины Енгалычевой накануне вечером).

Вполне возможно, что у террора уже нет конкретного адресата и силовики просто атакуют любые попытки гражданской консолидации, работая по площадям.

Важнейший вывод здесь состоит в другом. «Объединенные демократы» действуют в рамках Конституции и других законов России, предлагая гражданам реализовывать свои политические права и участвовать в выборах.

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Полицейский рейд на форуме означает, что само участие в легальной политике объявлено преступлением.

Мы двигались к этому уже несколько лет, ход событий особенно ускорился после «московского дела» и «обнуления», и вот 13 марта 2021 года черта пройдена. Законных способов участия в российской политике нет: общество поставили перед выбором между апатией и подпольем.

Легальная политика сейчас стала сословной привилегией тех, кто успел состояться в качестве политических лидеров в «лихие 90-е», с примкнувшей к ним Ксенией Собчак. Для всех остальных политически озабоченных жителей уже приготовлен автозак. Особенно иронично выглядят теперь старые обвинения оппозиции в том, что она не умеет выигрывать выборы.

Власти сегодня могут выигрывать политические кампании лишь с помощью полицейской дубинки и тюремной решетки. Других способов конкурировать со своими критиками у Кремля не осталось.

Понятно, что долго удерживать эту ситуацию власти не смогут. Опыт распада Российской империи и Советского Союза показал, что происходит с обществами, где интересы жителей никем и никак не представлены. Без политической оппозиции страна будет умирать — от всепожирающей показухи, вранья, коррупции, милитаризации и охоты на шпионов, делающими невозможной любую общественную жизнь. Если вам кажется, что вам удастся просто пересидеть эти «тяжелые времена», не привлекая внимания, вы ошибаетесь.

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Прошу считать эту колонку редактора отдела политики явкой с повинной.

На форуме «Объединенных демократов» я должен был вести дискуссию с Евгением Ройзманом об освещении работы муниципальных депутатов. Скорее всего, имело место преступное покушение на модерацию независимых политиков.

Кирилл Мартынов

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