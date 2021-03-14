 

В РФ создана система наблюдения за движениями земной коры

14.03.2021, 3:06, Новости дня
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Специалисты целого ряда российских научных и государственных учреждений разработали специальную систему наблюдений за движениями, происходящими в земной коре. Ее работа обеспечивается при помощи спутниковой системы ГЛОНАСС.

Данные можно получать мгновенно в непрерывном потоке, говорят авторы проекта. В них заинтересовано много организаций.

Например, необходимо получать точную информацию о движении тектонических плит, чтобы уточнять данные в кадастрах. Также все это пригодится для прогнозирования таких стихийных бедствий, как землетрясения. Проектирование строительства крупных объектов также требует точной информации о тектонической активности в различных регионах, говорят специалисты.



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