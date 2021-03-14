 

Ученые подтвердили факт существования компьютера в Древней Греции

14.03.2021, 3:06, Новости дня
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В Древней Греции все-таки был свой компьютер, правда, не электронный. Об этом сообщили британские ученые, исследовавшие один из артефактов.

Речь идет о части механизма, обнаруженного во время раскопок. Долгое время исследователи могли только догадываться, для чего могли служить найденные древние шестерни. Спустя примерно два десятилетия ученые из Великобритании поставили точку в научных спорах.

Теперь специалисты уверены, что артефакт является частью примитивного аналогового компьютера, при помощи которого, например, моно было вычислять положение Луны и Солнца, а также ближайших к Земле планет в любой момент времени. Ученые назвали этот механизм первым в истории компьютером.



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