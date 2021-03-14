Мнение: Украина намерена преодолеть систему, где господствует олигархи.

14.03.2021, 3:04, Разное

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Украина намерена преодолеть систему, где господствует олигархи. (с) Зеленский

Состояние олигарха Рината Ахметова с июня 2020-го по март 2021-го года выросло с 2,8 до 7,6 млрд. долларов (с) Форбс.Украина https://forbes.ua/ru/news/forbes-onoviv-reyting-milyarderiv-ukraini-12032021-1153

В принципе, это все что нужно знать про борьбу Зеленского с олигархами. Ринат Ахметов давно и с лихвой компенсировал все понесенные на Донбассе убытки (сделал он это еще при Порошенко), а при Зеленском, он просто несказанно обогатился, особенно после того, как поставил своего премьер-министра.

Предложенное разделение олигархов на "ответственный бизнес" и "плохих олигархов" уже традиционно сведется к грабежу активов проигравших в пользу "ответственного бизнеса". Интрига тут лишь в том, попадет ли в список жертв Коломойский или отпетляет.

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