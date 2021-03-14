Мнение: О терминальной стадии Владимира Путина: агония началась

14.03.2021, 2:54, Разное

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#финишблизко

Такое бывает, причём не так уж и редко. Вот человек вроде бы довольно сносно выглядит, и даже неплохо держится. Но там, где-то в глубине организма, уже идут роковые процессы, которые вскоре приведут к неизбежному и печальному финалу. Более того, некоторые внешние признаки таких процессов, незаметные даже родным и близким, заметны, тем не менее, намётанному глазу профессионала. И тот делает вполне закономерный вывод о близости развязки…

С политическими режимами, особенно – персоналистскими, происходит примерно то же самое. На взгляд рядового обывателя, всё идёт своим чередом, и #власть крепка, как никогда, отчего многое может себе позволить. Тогда как профессиональный политик те же самые события интерпретирует совсем по-другому, и подмечает в обыденном симптомы начавшейся агонии.

Применительно к современной нам России, таким событием, запустившим обратный отсчёт, стал субботний инцидент с задержанием в Москве около 200 человек, участвовавших в форуме «Объединённых демократов», в том числе муниципальных депутатов Юлии Галяминой, Евгения Ройзмана, Ильи Яшина и др. Такое мнение выразил в своём блоге оппозиционный политик Геннадий Гудкова. По его словам, режим личной власти Владимира Путина тем самым перешёл к новой, возможно, уже последней стадии своего существования.

«Режим начал новую фазу своего развития: превращения из тоталитарного или жёсткого авторитарного режима в настоящую «развитую» полицейскую диктатуру, – подчеркнул проводящий основную часть времени за пределами России видный оппозиционер. – Реальная власть в стране – безусловно, с согласия Владимира Путина – полностью и окончательно перешла к силовикам во главе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В связи с последними событиями становится совершенно очевидным, что в Кремле принято примерно такое политическое решение:

1) Полностью уничтожить все центры протестов и оппозиции. Для этого – подавить всех активных сторонников Алексея Навального, а его самого изолировать так, чтобы про него постепенно забывали;

2) Уничтожить всякое присутствие и влияние в стране Михаила Ходорковского. Для этого нанести по всем его структурам массированные полицейские удары. Сегодняшнее беспрецедентное событие – нарочито публичный арест участников Всероссийского Форума «Объединенные демократы» в Измайлово под предлогом «участия в деятельности нежелательной организации» – самый яркий пример перехода режима к массовым репрессиям без всяких оснований;

3) Окончательно зачистить под любым предлогом общественно-политическую «поляну» от всякого присутствия на ней независимых политиков, ярких общественных фигур и свободных журналистов…

Сигнал из Кремля однозначен: мы будем в корне выкорчёвывать все, что нас не устраивает, без оглядки на #Запад и его институты, общественное мнение, законность и общечеловеческие принципы. По сути, в России устанавливается режим внутренней оккупации на неопределённо долгое время».

И это действительно – агония.

«#Россия на какое-то количество лет полностью погрузится во мрак беззакония, произвола и тотального ограбления со стороны захватившей власть верхушки, – вангует политик. – Полностью будут ликвидированы все права и свободы, декларированные Конституцией РФ. Продолжится зачистка и отрицательная селекция кадрового состава судов, прокуратуры и всей силовой системы. Политическая цензура станет тотальной. Режим однозначно продолжит курс на жесткие ограничения и даже полную блокировку соцсетей и платформ. Беззаконие и произвол постепенно распространятся на все сферы жизни россиян. На экономику, социальные отношения, повседневную жизнь: работу, учёбу, спорт…

Экономика продолжит стагнировать и падать… Малый и средний бизнес, обеспечивающий занятость населения, начнёт отмирать невиданными темпами… Вывоз капитала, а на самом деле его бегство из России, приобретёт характер расширяющейся эпидемии… Резко вырастут миграционные настроения. Неизбежный выезд из России сотен тысяч граждан в год очень скоро приведет страну к кадровому голоду, поскольку РФ покинут в первую очередь ценные специалисты и молодёжь… В условиях тотального системного кризиса в России вооружённый конфликт остается для Кремля, пожалуй, единственным средством «сплочения нации» вокруг прогнившего режима, а также инструментом международного шантажа…».

Однако, эта война забьёт «долгожданный» последний гвоздь в крышку гроба. Причём гораздо быстрее, чем предполагают многие.

«Самое важное: сколько еще продлится воинствующий путинизм? Точного ответа на этот вопрос не знает никто. Мои ощущения – не более 3-5 лет», – пророчествует бывший правильный запутинец, а ныне яростный и непримиримый борец с Режимом™ Геннадий Гудков. И многие в это страстно и охотно верят. А вы?

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