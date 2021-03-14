 

Британия собралась наращивать военный потенциал в киберпространстве

14.03.2021, 2:48, Новости дня
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Великобритания намерена наращивать военный потенциал в киберпространстве для противодействия потенциальным противникам, говорится в выступлении премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона на основе комплексного обзора по вопросам безопасности, обороны и внешней политики страны.

«Цифровые возможности вносят революционные изменения в наш стиль жизни и ведения войн, как сто лет назад это делала авиация. Нам необходимо наращивать свой кибернетический потенциал, чтобы иметь в распоряжении все возможности, которые он предоставляет. В то же время мы должны гарантировать, что будем в состоянии сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни. Наш новый всеобъемлющий подход к киберсфере позволит полностью изменить те возможности, которые мы имеем сейчас, чтобы защищать людей, продвигать свои интересы в мире и день за днем улучшать жизнь британцев», – приводит слова Джонсона ТАСС.

Накануне глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил о «решающем преимуществе РФ и Китая» в киберпространстве. В декабре 2020 года начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер предложил обострить соперничество с Россией и Китаем в киберпространстве. В ноябре стало известно о намерении Британии создать национальные силы кибербезопасности, «космическое командование» и увеличить оборонные расходы на 16,5 млрд фунтов стерлингов. РФ предлагала Западу диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ».



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