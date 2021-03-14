Акция протеста против забора вокруг Капитолия прошла в Вашингтоне

14.03.2021, 2:48, Новости дня

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Жители Вашингтона вышли на акцию протеста с требованием демонтировать ограждение с колючей проволокой вокруг Капитолия в центре Вашингтона, сообщило издание The Hill.

Как отмечает издание, акция была необычной. Целью организаторов, в частности, было показать, что ограждение нарушает привычный уклад жизни вашингтонцев. «Приводите своих собак, детей, привозите велосипеды, покрывало для пикника, закуски, мелки для рисования, мыльные пузыри, мячи и что угодно из того, что вы еще хотите показать, чтобы продемонстрировать, как вы используете ту часть нашего города, которая сейчас заблокирована забором с колючей проволокой», – объявили организаторы акции перед ее проведением. «Ограждение с колючей проволокой протяженностью в четыре мили (около 6,5 км) вокруг комплекса Капитолия перекрыло нам доступ к открытым пространствам и важным дорогам через город. Это места, где мы гуляем, отдыхаем, выгуливаем своих собак, наслаждаемся цветами, ходим на работу и общаемся с друзьями», – добавили они. Издание не уточнило, сколько человек приняли участие в акции, передает ТАСС.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл выразил уверенность, что меры обеспечения безопасности в Капитолии являются излишними и сравнил Вашингтон со столицей Афганистана.

В среду министр обороны США Ллойд Остин продлил срок размещения бойцов Нацгвардии США на территории американского Конгресса до 23 мая. Неделей ранее полиция Капитолия США объявила о получении разведданных о намерении неизвестной группы ополченцев проникнуть в здание законодательного органа. В связи с этим правоохранители усилили безопасность, вокруг Капитолия США построили дополнительное заграждение и увеличили численность охраны. После этого полиция Капитолия обратилась в Пентагон с просьбой продлить пребывание Нацгвардии США в Вашингтоне для охраны Капитолия на два месяца. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что Национальная гвардия США останется в Вашингтоне до 12 марта. В январе не менее 25 тыс. бойцов Национальной гвардии США привлекли к охране Вашингтона на фоне инаугурации Джо Байдена.