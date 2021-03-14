На Байкале начинает работать уникальный телескоп
14.03.2021, 2:16,
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В эти дни начинает работать уникальный глубоководный телескоп, расположенный на Байкале. По словам разработчиков устройства, он будет предназначен для детального изучения Вселенной, истории ее формирования и прочих вопросов.
Телескоп работает как нейтринное устройство, а потому может улавливать даже самые слабые сигналы. Ведь нейтрино, как частица, движущаяся со скоростью, близкой к световой, легко преодолевает все препятствия и почти не искажает изображение.
Байкал был выбран не случайно. Нейтринные устройства требуют, чтобы их поместили в чистую как можно более однородную среду, чтобы избавиться от малейших помех. Распорядителем телескопа является Министерство науки и высшего образования.
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