«Росатом» будет использовать специальную ловушку для дронов

14.03.2021, 2:16, Новости дня

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Челябинские специалисты, работающие в структуре «Росатома», разработали специальную ловушку для беспилотных летательных аппаратов. Оно предназначено для отлавливания дронов, владельцы которых в нарушение правил запускают их в запрещенных зонах.

Ловушка работает очень просто. При помощи специальной ракеты к беспилотнику доставляют небольшой заряд, при помощи которого на дрон «выстреливают» сеть с присоединенными к краям грузилами.

Таким образом, аппарат легко отловить, после чего он падает на землю и больше не может представлять никакой угрозы окружающей инфраструктуре. Защита от дронов в последнее время стала одной из главных задач современных систем охраны. Для этого разрабатываются самые разнообразные средства. Однако необходимо иметь наиболее эффективные и недорогие.