 

В Аргентине протестующие напали на автобус с президентом страны. Видео

14.03.2021, 2:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Twitter президент Аргентины Альберто Фернандес написал, что проявленное во время его визита насилие в Чубуте “не отвечает тому призванию, которое движет” им. Политик выразил уверенность, что население Чубута не разделяет таких насильственных действий.

La violencia que algunos pocos han demostrado en ocasión de mi visita a Lago Puelo, no acompaña esa vocación que nos impulsa. Estoy seguro que esa violencia tampoco es compartida por el pueblo chubutense y por quienes habitan nuestra querida Argentina.

— Alberto Fernández (@alferdez) March 13, 2021

видео

Видео: TN Todo Noticias / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Глава МВД Сербии заявил о незаконной прослушке президента страны

02.12 / Нардеп Качура: “Тедис Украина” проиграл суд и заявил, что не будет платить 3,4 млрд грн, а мы затягиваем петлю на шее малого бизнеса

08.12 / Германия второй раз выделит Украине €1 млн на поддержку реформ

26.06 / В Башкирии проводили в последний путь братьев Мазовых

03.07 / Выявлена более заразная мутация коронавируса

28.07 / Цены на нефть изменились разнонаправленно на опасениях вокруг коронавируса

11.11 / Найдено средство борьбы с COVID-19 на основе березового гриба

27.11 / В регионах РФ ввели единый телефонный номер по коронавирусу

21.09 / Резников: Минскими соглашениями россияне сами себя загнали в ловушку

24.12 / 24 канал – Зеленский поблагодарил Макрона за «жест настоящей дружбы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска