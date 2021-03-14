В Аргентине протестующие напали на автобус с президентом страны. Видео

14.03.2021, 2:12, Новости дня

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В Twitter президент Аргентины Альберто Фернандес написал, что проявленное во время его визита насилие в Чубуте “не отвечает тому призванию, которое движет” им. Политик выразил уверенность, что население Чубута не разделяет таких насильственных действий.

La violencia que algunos pocos han demostrado en ocasión de mi visita a Lago Puelo, no acompaña esa vocación que nos impulsa. Estoy seguro que esa violencia tampoco es compartida por el pueblo chubutense y por quienes habitan nuestra querida Argentina.

— Alberto Fernández (@alferdez) March 13, 2021

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Видео: TN Todo Noticias / Facebook

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