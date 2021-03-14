Выборы-2021: Лидеры трех партий отправились по регионам для подготовки к думской кампании

14.03.2021, 1:59, Новости дня

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Лидеры сразу трех партий почти одновременно начали поездки по регионам, готовясь к намеченным на сентябрь парламентским выборам. Председатель Партии пенсионеров Владимир Бураков прибыл в Казань, председатель «Яблока» Николай Рыбаков – в Красноярск. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, как пишет местная пресса, в начале следующей недели приедет в Челябинск.

В пятницу татарстанское отделение Российский партии пенсионеров за социальную справедливость на своей конференции объявило о планах выдвинуть своих кандидатов на выборы в Госдуму. «Мы будем бороться не только за список, но и за все шесть одномандатных округов», – пообещал глава отделения Виталий Смирнов, которого цитирует «Коммерсант». В конференции принял участие и прибывший в Казань из Москвы председатель партии Владимир Бураков. Кроме встреч с однопартийцами, гость провел беседу и с главой аппарата президента Татарстана Асгатом Сафаровым.

В эти выходные Красноярск был выбран другой партией – «Яблоко» – для сбора своих представителей на межрегиональный семинар, на котором сторонники Григория Явлинского обсудят подготовку к предстоящим в сентябре выборам. Как сообщили изданию «Пресс-лайн» в пресс-службе партии, в семинаре участвуют руководители и сотрудники филиалов партий из девяти регионов: Пермского, Красноярского, Приморского и Алтайского краев, а также Томской, Кемеровской, Вологодской, Саратовской областей и республики Якутия.

Главным событием для местного актива стал приезд председателя «Яблока» Николая Рыбакова. В пятницу он был приглашен для чтения лекции по политологии студентам на историческом факультете Красноярского госуниверситета имени Виктора Астафьева.

Лидер партии «Новые люди», основатель компании Faberlic («Фаберлик») Алексей Нечаев в начале следующей недели ожидается в Челябинске. Как сообщил изданию Znak.com источник, основная цель визита – консультации с потенциальными кандидатами в Госдуму от этой новой партии. «Уже прошли предварительные переговоры. «Новые люди» предлагают выдвижение политикам и общественникам, даже тем, кто уже определился с партией и публично об этом заявлял. Некоторым даже обещают бюджет на кампанию», – сообщил собеседник.

Как считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, лидерам партий уже самое время отправляться по регионам, поскольку до выборов осталось всего полгода. «Ведь уже начался отбор претендентов, особенно по одномандатным округам. Такие поездки также подразумевают сбор средств со спонсоров. Политики приезжают в те регионы, где у них уже есть наиболее интересные и важные кадровые активы в виде хороших специалистов и кандидатов. Там они проводят смотр этим соискателям. Поддерживают своим авторитетом, подбадривают. Это тоже важный фактор», – напоминает Данилин.

Как полагает эксперт, Бураков отправился именно в Казань, потому что для партии пенсионеров «это город важный, в нем живет много ее потенциальных избирателей. А вот чем руководствовался Алексей Нечаев, выбирая Челябинск, мне сказать сложно. Не вижу там базового электората «Новых людей». Возможно, Нечаев рассчитывает там на чью-то личную поддержку», – предположил Данилин.

«Ездить в провинцию столичному политику нужно регулярно и между выборами, а не только в их преддверии», – уверен профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев. По его мнению, главы партий выбирают для своих предвыборных туров города-миллионники, крупные областные центры, где живет больше всего электората.

«Я считаю, что в РФ человек не имеет права заниматься политикой, если он не посетил хотя бы 50 регионов. А лучше, если он побывает во всех 85 субъектах Федерации, увидит, чем там люди живут, какие там производства, какие условия. Тогда можно сказать, что человек знает свою страну. Заодно и ее историю выучит. Это даст московскому политику шанс не поддаваться всевозможным мифам о том, что, дескать, в РФ ничего, что это одна сплошная бензоколонка», – отметил Матвейчев.