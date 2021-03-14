 

Определена примерная стоимость первой в Крыму опреснительной установки

14.03.2021, 1:59, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Стоимость ялтинской опреснительной станции составит около 3 млрд рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около 3 млрд рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили», – приводит слова Аксенова РИА «Новости». При этом глава Крыма заметил, что технические параметры установки и производитель не названы из-за санкционного режима.

Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны РФ провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.

В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в РФ опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Россия подготовила обращение Франции в защиту лишенной сына россиянки

24.01 / В России зарегистрировали петицию с требованием снести дворец Путина

09.07 / СБУ считает недопустимым заявление Гонтаревой, что МВФ должен остановить выплаты Украине

23.08 / Valeurs actuelles – Макрон может пропустить выборы 2022 года из-за социальных проблем в стране

21.02 / Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться

05.02 / Секретарь СНБО: У нас идет шпионская война. Агентура РФ безумная

09.07 / В мэрии Москвы опровергли утечку данных о голосовавших по Конституции онлайн

15.12 / Hyundai прекратила продажи в РФ Hyundai i30 N

01.11 / На нефтяной шахте в Коми произошел пожар

03.08 / ФСБ опровергла связь дела Сафронова с журналистской деятельностью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска