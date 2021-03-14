Определена примерная стоимость первой в Крыму опреснительной установки

14.03.2021, 1:59, Новости дня

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Стоимость ялтинской опреснительной станции составит около 3 млрд рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около 3 млрд рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили», – приводит слова Аксенова РИА «Новости». При этом глава Крыма заметил, что технические параметры установки и производитель не названы из-за санкционного режима.

Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны РФ провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.

В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в РФ опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.