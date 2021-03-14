 

В центре Гамалеи заявили о готовности вакцины «Спутник лайт»

14.03.2021, 1:58, Новости дня
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Вакцина «Спутник лайт», представляющая из себя первый компонент «Спутника V», практически уже готова к применению, сообщил директор Центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Спутник лайт» – это первый компонент «Спутника V», отдельно сейчас идет его регистрация. Эта вакцина сейчас создана. Формально, она практически готова к применению, там нечего изучать», – приводит слова директора Центра имени Гамалеи ТАСС.

Гинцбург отметил, что продолжительность действия «Спутник лайт» будет меньше, чем у «Спутника V». Однако применение этой версии вакцины позволит значительно снизить число смертельных и тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции, а также разгрузить системы здравоохранения в других странах.

Напомним, 5 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил о завершении второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт» началась в Москве 27 февраля 2021 года. 18 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.



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