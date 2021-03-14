Разговорчики в миру

14.03.2021, 1:30, Разное

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За случайный диалог на улице о Навальном и Фургале протоирея из Хабаровска арестовали на 20 суток. РПЦ не против.

Московская патриархия поспешила откреститься от очередного «священника-бунтаря», вся вина которого — в мирной беседе на улице Хабаровска о Навальном и Фургале.

Простой уличный разговор — без лозунгов, транспарантов и знамен — закончился для протоиерея Андрея Винарского из Хабаровска 20 сутками административного ареста. 10 марта Центральный суд Хабаровска осудил его по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ — за «повторное нарушение правил участия в публичных акциях». Самого 53-летнего протоиерея суд слушать не стал — как принято в РФ, решение повторяет полицейский протокол. А полицейские квалифицировали — в меру своего «внутреннего убеждения», — что простой разговор был именно публичной акцией. Потому как тема разговора батюшки и мирян полицейским очень не понравилась.

«Событие правонарушения» состоялось еще 18 января — на следующий день после возвращения в Россию Алексея Навального и его незаконного задержания при пересечении границы. Разумеется, хабаровчане, отличающиеся по известной причине повышенной социальной ответственностью, это и обсуждали. По такому случаю оперативно составили протокол, но задержали о. Андрея лишь 9 марта. 11 марта, уже в камере, он объявил голодовку в знак протеста против своего незаконного преследования и глумления над правом, которое накануне ему пришлось наблюдать в Центральном суде.

Протоиерей Андрей Винарский — отнюдь не маргинал и не диссидент, это один из самых образованных и уважаемых клириков РПЦ на Дальнем Востоке. Его никогда не запрещали в служении и не предавали церковному суду — напротив, почти всю историю молодой Биробиджанской епархии о. Андрей возглавлял ее епархиальный суд, был членом епархиального совета. В сан диакона рукоположен в 1999 году, на последнем курсе Хабаровской семинарии, а через год стал священником. До этого получил светское образование в Дальневосточной академии госслужбы, много преподавал. С 2001 года возглавляет Свято-Никольский храм поселка Николаевка в предместье Хабаровска, а недавно получил еще и второй приход на территории Еврейской АО — в селе Ключевое. Ведет блоги: сейчас в основном в инстаграме, а раньше на сайте «ВКонтакте» — с едва заметным политическим налетом вполне «системного» свойства (речи Грудинина, статьи Глазьева).

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Перелом наступил минувшим летом, когда о. Андрей — единственный в Хабаровской и Биробиджанской епархиях — не смог нравственно переварить арест Сергея Фургала.

По сути, протоиерея привела на шествие в поддержку Фургала его дочь, которая убеждена, что арестованный губернатор не совершал вменяемого ему преступления. С 14 июля о. Андрей ходил на шествия в центре Хабаровска регулярно, объясняя это тем, что христианин не может не заступиться за несправедливо наказанного человека. Он еще называл это «долгом печалования», о котором написано в Уставе РПЦ. Правда, рясу и крест принципиально не надевал — чтобы не подумали, будто он заявляет позицию «от имени церкви». Судя по видео, размещенным в YouTube, о. Андрей — человек абсолютно уравновешенный и интеллигентный, ни к какому радикализму не способный. Его дважды штрафовали за поддержку Фургала (в общей сложности на 150 тыс. руб.), но протоиерей настаивал, что на него тоже распространяется 31-я статья Конституции (о свободе собраний).

Отец Андрей Винарский на шествии в поддержку арестованного Сергея Фургала. Фото: svoboda.org

Уже 11 марта, на второй день его ареста, последовало «дистанцирование» от протоиерея Винарского из Московской патриархии, которая охотно «своих сдает», если появляется хотя бы слабый намек на «шероховатости» между ними и властью. Зампред синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил госагентству, что о. Андрей втянулся в «политическую борьбу» и «подрывал общественные позиции церкви».

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Фото: РИА Новости

Как мы помним по делу екатеринбургского схиигумена Сергия (Романова), отречение патриархии от своих клириков (в форме лишения сана и отлучения от церкви) включает зеленый свет для репрессий по отношению к ним со стороны правоохранительных органов. О. Андрей пока не в СИЗО, но он признался в одном интервью, что ощущает 99-процентную вероятность возбуждения против него уголовного дела по «дадинской» статье 212.1 УК РФ. 100-процентной эта вероятность станет, когда РПЦ окончательно изгонит протоиерея из своих рядов. Кипшидзе верен традициям своей организации: еще ее основатель митрополит Сергий (Страгородский) говорил в интервью 1930 года о тех, кого теперь православные почитают святыми мучениками: «Репрессии применяются к ним отнюдь не за их религиозные убеждения, а… за разные противоправительственные деяния».

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«Дистанцирование» патриархии «отлилось в граните» указом архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема, в тот же день, 11 марта, снявшего о. Андрея Винарского со всех должностей.

«Жизнь закончилась, начинается житие», — сказал в подобном случае один церковный деятель ХХ века. Кстати, другой опальный клирик РПЦ, уже находящийся на грани лишения сана, протодиакон Андрей Кураев нашел агиографические параллели с ситуацией о. Андрея Винарского. Он сравнил своего тезку со святителем Николаем Чудотворцем, который однажды явился к месту казни некоего византийского военачальника и остановил меч, уже занесенный над головой осужденного самим императором. «С точки зрения Кипшидзе, — рассуждает Кураев, — это тоже, наверное, вмешательство в политику. Но с точки зрения церковной это не политика, а этика». Ссылка Кипшидзе на «Социальную концепцию» РПЦ несостоятельна потому, что этот документ запрещает священникам становиться депутатами и агитировать во время избирательных кампаний (кстати, посмотрим, как они в очередной раз соблюдут этот запрет на парламентских выборах 2021 года). О. Андрей Винарский вообще не заявляет какой-либо политической позиции, его подход — чисто правозащитный, а это и переводится на церковнославянский как «печалование». Но это, увы, никак не переводится на язык современной Московской патриархии.

Александр Солдатов

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