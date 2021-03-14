Опубликованы отзывы об эксплуатации смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra

14.03.2021, 1:26, Новости дня

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Эксперт поделился своими впечатлениями об эксплуатации нового смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, приобретенного примерно два месяца назад. В частности, он положительно отозвался о матовом исполнении корпуса, благодаря чему на тыльной стороне не остаются видимые отпечатки пальцев.

Таким образом, данный гаджет можно использовать даже без чехла, что никак не портит его внешний вид после краткосрочной эксплуатации. Однако использование чехла все же желательно. Особенно если он оснащен стилусом, который делает эксплуатацию более удобной.

Также специалисту понравилась возможность использовать кроме двух SIM-карт еще и eSIM, что позволяет иметь в одном аппарате сразу три телефонных номера. Хорошие технические данные плюс возможность выбора объема памяти и другие преимущества добавляют баллы данному устройству.