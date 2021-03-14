Соединенные Штаты решили ужесточить санкции против китайской компании Huawei

14.03.2021, 1:26, Новости дня

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Власти США собираются отозвать ряд лицензий, выданных китайскому технологическому гиганту. Таким образом, Huawei может оказаться еще в более сложной ситуации, поскольку в дальнейшем не сможет получать необходимые для производства компоненты.

В основном, речь идет о тех комплектующих и программных продуктах, благодаря которым можно наладить выпуск мобильных устройств с поддержкой нового стандарта связи 5G, говорят специалисты. Среди них есть полупроводниковые детали, антенны и даже комплектующие или материалы для аккумуляторов.

Напомним, что обычно срок действия лицензии составляет четыре года. Однако ее могут отозвать, если получатель нарушает установленные правила. В последнее время по адресу Huawei таких обвинений прозвучало множество.