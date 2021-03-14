“Права выбора нет”. Ляшко ответил, есть ли смысл украинцам ждать прибытия вакцины от коронавируса Pfizer

14.03.2021, 1:22, Новости дня

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Украинцам нет смысла ожидать прибытия в страну вакцины от коронавируса компании Pfizer, чтобы привиться именно ей. Об этом главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 13 марта.

“Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно”, – сказал он.

Главный санврач Украины отметил, что у вакцины Pfizer температура хранения составляет минус 70 °С и после выхода за пределы этого температурного режима она должна использоваться в течение пяти дней.

“Мы понимаем, что у нас будет определенное количество вакцины Pfizer, а главное, снабжение – это вакцины с температурой хранения от +2 °С до +8 °С (AstraZeneca, Novavax, Sinovac), поэтому мы выбираем платформу в виде пунктов прививки, делаем все под такую температуру хранения, есть обученные медицинские работники. Они как раз с такой температурой хранения вакцин для рутинных прививок работают в течение всей жизни, вакцинируя детей в соответствии с национальным календарем прививок”, – объяснил Ляшко.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. По состоянию на 13 марта в Украине сделали 47,5 тыс. прививок от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов и, если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации. По состоянию на 9 марта утилизировали 97 доз вакцины.

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