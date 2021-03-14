Литвинова под полиграфом призналась в бисексуальности

14.03.2021, 1:22, Новости дня

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Российский режиссер и актриса Рената Литвинова в эфире шоу “Детектор лжы” под полиграфом призналась в своей бисексуальности. Соответствующее видео опубликовано 10 марта на YouTube-канале “Tatler Russia”.

В частности, Литвиновой задали вопрос, нравятся ли ей мужчины. Она ответила – “да”. По словам полиграфолога, ответ был честным.

После этого она попросила его спросить, нравятся ли ей женщины. На него она также ответила утвердительно. И этот ответ тоже оказался правдивым.

Ведущий далее спросил у актрисы, есть ли у актрисы “любовь всей ее жизни”. Он оценил ответ правдивым только на 80%.

О том, влюблена ли актриса, она ответила “всегда – да”. Полиграф доказал правдивость ответа.

Также она ответила на вопросы про певицу Земфиру. На вопрос “часто ли они ссорятся” Литвинова заявила, что “никогда”. По мнению ведущего, ответ правдив на 80%.

Литвиновой рассказала, что считает Земфиру “гениальным человеком”. Правдивость также подтвердил полиграф.

ВИДЕОВидео: Tatler Russia / YouTube

Ренату Литвинову и Земфиру связывают многолетние отношения. Певица и актриса не комментируют характер своей связи.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как “Увлеченья”, “Три истории”, “Право на выбор”, “Небо. Самолет. Девушка”, “Мне не больно”, в сериале “Граница. Таежный роман”. Ее режиссерские работы – ленты “Нет смерти для меня”, “Богиня: как я полюбила”, “Зеленый театр в Земфире”, “Крокус/Стрелка”, “Последняя сказка Риты”, “Петербург. Только по любви”.

Земфира родилась 26 августа 1976 года в Уфе. В дискографии певицы шесть студийных и три концертных альбома.

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