Оккупационные власти Крыма заявили, что строительство опреснителя обойдется в $40,8 млн

14.03.2021, 1:22, Новости дня

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Строительство системы опреснения морской воды в Ялте обойдется в 3 млрд руб (около $40,8 млн). Об этом заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов на брифинге с министром экономического развития России Максимом Решетниковым, сообщил “Интерфакс”.

По словам Аксенова, “источники финансирования есть”. Сейчас готовят технико-экономическое обоснование проекта, отметил “глава” Крыма.

Он подчеркнул, что только опреснение даст “гарантированный результат” для решения проблемы с пресной водой на полуострове.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

30 декабря Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет.

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