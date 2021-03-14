 

Стало известно об утечке воздуха из российского модуля МКС после ремонта

14.03.2021, 1:08, Новости дня
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Воздух из промежуточной камеры российского модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжает утекать, давление снижается, несмотря на заделку двух трещин, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

Космонавт Сергей Рыжиков около 10.00 мск в субботу сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в промежуточной камере модуля «Звезда» составляет 678 миллиметров ртутного столба. В пятницу около 22.30 мск после закрытия люка в отсек оно составляло 730 миллиметров ртутного столба, таким образом за 11,5 часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра ртутного столба, передает РИА «Новости».

«На борту порядок. Давление 730 мм рт. ст. на станции, [в промежуточной камере] – 678», – приводит ТАСС слова Рыжикова

Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Сообщалось, что космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Затем на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином.   



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