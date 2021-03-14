Разгром учредительного собрания

14.03.2021, 0:40, Разное

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Силовики задержали более 200 участников форума «Муниципальная Россия».

В субботу московская полиция разогнала форум независимых депутатов «Муниципальная Россия». По официальным данным, задержанных оказалось около 200 человек, среди которых были муниципальные депутаты, политики и журналисты, в том числе экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, мундеп Илья Яшин и журналист Владимир Кара-Мурза. Всех задержанных обвинили в содействии «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП). Корреспондентка «Новой» разобралась в происходящем.

Форум независимых депутатов «Муниципальная Россия», организованный командой платформы «Объединенные демократы», по плану должен был пройти 13 и 14 марта в Москве в гостинице «Измайлово». В форуме планировали принять участие около 200 общественных деятелей из 56 регионов РФ — от Калининграда до Владивостока. В числе спикеров — директор «Открытой России»* Андрей Пивоваров, мундеп Илья Яшин, политик Владимир Кара-Мурза, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат ЗакСа Максим Резник. Как было сказано на сайте «Объединенных демократов», на мероприятии будут рады видеть всех, кто «готов менять свой район к лучшему, создавать общественные инициативы и заниматься политикой».

— Люди приехали, чтобы поделиться опытом, выстроить горизонтальные связи, познакомиться с коллегами из других регионов. Участники форума могли послушать спикеров, среди которых были журналисты, депутаты более высокого уровня, — объясняет юрист «Правозащиты открытки» Анастасия Буракова.

Массовых задержаний на «Муниципальной России» никто не ожидал: схожие форумы мундепов проходили в Москве и раньше, к тому же сейчас никаких предпосылок срыва не было. Как рассказал «Новой газете» директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, мероприятие было подготовлено заранее, все происходило публично. Никаких предупреждений и звонков со стороны сотрудников правоохранительных органов «Объединенным демократам» не поступало. Перед началом форума на территории гостиницы было замечено всего пять оперативников.

При этом, по словам Пивоварова, если бы полиция хотела не допустить мероприятие, сотрудники могли бы попытаться сорвать его через администрацию гостиницы (Буракова добавляет, что раньше на мероприятиях «Объединенных демократов» довольно часто запугивали представителей площадок). Другой вариант, который и выбрали представители власти, — сорвать форум публично и запугать его участников.

Как говорят участники форума, задержания начались максимум через полчаса после начала события. Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова рассказывает, что полиция ворвалась в зал еще во время проведения первой панели (другие участники форума добавляют, что это происходило во время выступления Евгения Ройзмана).

— Полицейские сразу сказали: «На этом форум закончен, абсолютно все будут задержаны, всех сейчас отведут в автозаки». Мы в это не поверили, потому что такого масштабного задержания на образовательных мероприятиях в РФ еще не было, — говорит Усманова.

По словам координатора «Объединенных демократов» Марии Кузнецовой, среди первых задержанных были Андрей Пивоваров и Владимир Кара-Мурза. Как говорит девушка, их уводили из зала без объяснений, «крича что-то про иностранные и нежелательные организации». После этого начали задерживать всех.

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Один из силовиков объявил, что мероприятие проводится нежелательной организацией (предположительно, имелась в виду «Открытая Россия»). При этом форум был организован под брендом проекта «Объединенные демократы». Движение появилось в Петербурге в 2018 году, платформа должна была помочь в продвижении кандидатов от демократических сил на муниципальных выборах в Петербурге. Потом движение распространилось и на другие регионы России.

Участники движения «Объединенных демократов» отрицают связь с «Открытой Россией», сама организация также не является «нежелательной». При этом, как заметили в «Русской службе Би-би-си», в качестве реквизитов «Объединенных демократов» на сайте проекта указаны данные организации «Открытый Петербург» — ее возглавляет координатор платформы и исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. В свою очередь, «Открытый Петербург» в конце прошлого года власти РФ признали «иностранным агентом».

Позже выяснилось, что сотрудников полиции было практически столько же, сколько и участников форума: один из фигурантов «московского дела»

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Алексей Миняйло (его не задержали) говорит о сотне правоохранителей, Анастасия Буракова — о восьмидесяти. У здания гостиницы тем временем насчитали 11 автозаков.

— Полицейские заблокировали двери, после чего всех участников начали уводить в автозаки. Полицейские не представлялись, не предъявляли служебное удостоверение и не объясняли причину задержания. Все, что слышали задержанные, «пойдемте, потом вам объяснят», — описывает Буракова происходящее на форуме.

По словам Алексея Миняйло, на мероприятии работали в основном сотрудники второго спецполка полиции. Большое количество правоохранителей пришло в защите: в шлемах с забралами. Многих участников задерживали жестко, даже если они не сопротивлялись.

— Я видел, как людей выносили за руки и за ноги, как им заламывали руки. При этом люди не сопротивлялись. Как мне рассказала Марина Литвинович, на ее глазах на улице человека без верхней одежды положили лицом в землю, — возмущается Миняйло.

По данным проекта «ОВД-Инфо», на форуме задержали более 170 человек. Днем также отчиталась московская полиция, по данным ведомства, в «Измайлово» задержали «около 200 человек». При этом, как добавили в МВД, форум проводили с нарушением санитарных правил, а «у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты». После задержаний участников начали развозить по отделам полиции: людей отвозили в ОВД по району Восточное Измайлово, а также в отделы по районам Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово, Новокосино, Преображенское, Новогиреево, Перово, Косино-Ухтомский.

Среди задержанных оказались московские муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, политики Владимир Кара-Мурза и Евгений Ройзман, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Задерживали и журналистов, в том числе корреспондентов Avtozak live Никиту Ступина и Максима Кондратьева, корреспондента Sota Vision Эмиля Юнусова и Анастасию Мельникову из Znak.com.

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Также в ОВД по Северному Измайлову доставили 14-летнюю девушку, которая пришла на форум с отцом. После задержания встретиться им позволили только в отделении.

Как сказал адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов (его не пускали в отдел полчаса), в ОВД «Новокосино» всех задержанных обвиняют по статье 20.33 КоАП РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). Эту же статью вменяли и задержанным в ОВД «Измайлово», сказал «Новой» адвокат от «Апологии протеста» Леонид Соловьев. Физическим лицам по этой статье грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. При этом, как напомнили в «Медиазоне», Следственный комитет может возбудить уголовное дело против активистов, в отношении которых за год вступили в силу два протокола о содействии «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП).

Ближе к четырем задержанных участников форума начали отпускать с обязательствами о явке в суд. При этом, как заметил Тельнов, материалы составляли помощники и заместитель перовского прокурора.

Как рассказал Андрей Пивоваров, в отделе с ним разговаривали пять прокуроров, которые интересовались деятельностью «Открытой России». Позже Пивоваров опубликовал из ОВД фото рапорта полицейского, согласно которому основанием для срыва мероприятия стала публикация анонса форума в канале Татьяны Усмановой. В рапорте было также сказано, что «Данная организация [«Объединенные демократы» или «Муниципальные депутаты»] в действительности является организацией «Открытая Россия». Ее деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации в РФ».

Фото рапорта, который мог стать основанием для задержаний участников форума. Из телеграм-канала Андрея Пивоварова.

Как полагают участники форума и другие общественные деятели, ожесточение действий со стороны властей происходит в преддверии выборов в Госдуму. За пару дней до форума в Москве были также задержаны депутаты Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ) и Сергей Митрохин («Яблоко»). Как предположил журналист «Эха Москвы» Александр Плющев,

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их будут вести к «дадинской» статье (статья 212.1 УК России, «неоднократные нарушения правил проведения митингов и пикетов») и отстранять от участия в выборах.

Незадолго до этого таким же способом от участия в выборах уже была отстранена муниципальный депутат Юлия Галямина, которой позавчера Мосгорсуд оставил в силе приговор по этой статье.

— Я думаю, что для них любая активность на муниципальном фронте крайне опасна, потому что именно на этом уровне есть люди, которые готовы заниматься политикой, в том числе баллотироваться в Госдуму. Так что сейчас мы видим превентивные действия, — замечает Андрей Пивоваров.

— Перед выборами в Госдуму гайки будут закручиваться, в том числе в сторону независимых, несогласованных с властью мероприятий. При этом ужесточать реакцию будут не только на уличные акции, но и вообще на любые мероприятия, в том числе образовательные. Например, обучение наблюдателей или консультация кандидатов. Закон о регулировании просветительской деятельности ведь тоже принимается не просто так, — подытоживает Буракова. — Сейчас власть пытается максимально поиграть мускулами и показать, что никакую альтернативу на выборы даже близко не подпустят.

Дарья Козлова

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