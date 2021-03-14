 

В Google Play обнаружили еще восемь опасных приложений

14.03.2021, 0:36, Новости дня
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Администрация Google Play сообщает, что среди распространяемых приложений обнаружено еще восемь зараженных троянами, в том числе работающими для взлома банковских аккаунтов.

По словам специалистов, речь идет о таких вредоносных программах, как AlienBot и mRAT. К моменту обнаружения и удаления их успели загрузить около 15 тысяч пользователей.

Компания опубликовала список опасных приложений и просит пользователей немедленно удалить их со своих устройств, а также «почистить» их. В противном случае можно потерять не только личные данные, но и деньги. Напомним, что ранее специалисты предупреждали россиян об опасности использования VPN-сервисов, популярность которых значительно выросла в связи с недавними блокировками.



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