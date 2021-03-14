Яценюк сравнил украинский проект “Стена” и израильский “Железный купол”

14.03.2021, 0:32, Новости дня

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Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил “Радіо Свобода” в опубликованном 13 марта интервью, что проект “Стена” должен обозначать границу Украины с Россией.

“”Когда я становлюсь премьер-министром, я вызываю пограничников и говорю: “Ребята, скажите, пожалуйста, что вы охраняете?” Они говорят: “Государственную границу”. – “А как вы ее охраняете, когда ее у нас нет?” Они говорят: “Да, у нас нет государственной границы, ее не существует физически”. Вызываем специалистов, институт СБУ и иностранцев: рисуйте проект. Они нарисовали этот проект. Я посмотрел. Я на всю страну показываю, как это будет выглядеть. Это было в Харькове. Его показали. И назвали его “Стена”, – рассказал он.

По словам Яценюка, это его “политические оппоненты и враги государства” заговорили, что “стеной” должен быть “высокий забор”. Он привел пример израильской всепогодной системы противовоздушной обороны “Железный купол”.

“А кто показывал высокую стену? А когда израильтяне назвали свой проект “Железный купол”, то что, над Израилем сделали железный купол? Он называется просто “Железный купол”. Но это система защиты. Так же называется проект “Стена”. Проект построили. Настолько, насколько смогли построить тогда, когда я был премьер-министром”, – объяснил Яценюк.

Он заявил, что после его ухода с должности главы правительства проект “Стена” перестали адекватно финансировать.

“Общая протяженность границы – 2200 км. Вот там те, очень умные, которые пишут в интернете, они все знают. Они рассказывают о том, что этот проект должны были построить, может, через месяц, может, через два, может, через три. Они сначала пусть ремонт в своей квартире сделают, которая 100 м², и дадут себе ответ на вопрос: сколько ремонт в квартире происходит на 100 м²? Год. А это 2200 км границы!” – отметил экс-премьер-министр.

Он считает, что проект “Стена” следует завершить.

“Называйте его, как хотите: или “Стена”, или “Европейский вал”, или “Сетка-рабица” – вы его называйте, как хотите, только это государственная граница. Первая линия украинской государственной обороны”, – подчеркнул Яценюк.

Реализация проекта “Стена” началась в 2014 году в Харьковской области. Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.

В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны реализовать до 2025 года.

По данным Госпогранслужбы, на конец мая 2020 года обустройство украинско-российского участка границы было готово на 40%.

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