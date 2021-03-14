AstraZeneca заявили о задержках поставках вакцины от COVID-19 в Европу

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14.03.2021, 0:32, Новости дня
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Компания AstraZeneca не сможет выполнить свои обязательства по поставкам вакцины против коронавируса в страны Евросоюза в первом полугодии 2021-го. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба компании.

“AstraZeneca сожалеет из-за отсутствия запланированных поставок вакцины от COVID-19 в Европейский союз, несмотря на неустанную работу по ускорению поставок”, – сообщается в релизе.

В компании рассказали, что дефицит поставок в ЕС связан с более низкими, чем ожидалось, объемами производства. AstraZeneca пыталась компенсировать нехватку препаратов, изымая их из международной сети поставок. Оттуда в ЕС в первом квартале должны были поступить 10 млн доз вакцины.

“К сожалению, экспортные ограничения сократят поставки в первом квартале и, вероятно, повлияют на поставки во втором квартале”, – сообщили в компании.

В компании отметили, что начали поставки вакцины в ЕС в феврале.

“Несмотря на проблемы, нацелены на доставку 100 млн доз в первой половине 2021 года, из которых 30 млн должны поступить в первом квартале”, – добавили они.

Накануне агентство Reuters сообщило, что власти США заявили Европейскому союзу, что поставок вакцины AstraZeneca, произведенной в Штатах, в ближайшее время ожидать не стоит. 

В ряде европейских стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Среди них Дания, Норвегия, Исландия, Австрия. Как отмечает агентство Reuters, вакцинацию отдельной партией вакцины AstraZeneca также прекратили Эстония, Литва, Люксембург, Латвия и Италия.

В Южной Корее расследовали смерть восьми человек после вакцинации препаратом AstraZeneca. 8 марта стало известно, что специалисты не нашли доказательств того, что прививки привели к смерти больных.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что нет никаких доказательств того, что образование тромбов вызвала вакцинация.

“Преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и вакцину можно продолжать вводить, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических событий”, – подчеркнули в EMA.

В ВОЗ заявили, что в мире не выявлено ни одной смерти от вакцины против коронавируса.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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