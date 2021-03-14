Лукашенко нашел хорошее в претензиях к белорусской песне для «Евровидения»

14.03.2021, 0:18, Новости дня

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне белорусских участников песенного конкурса «Евровидение» группе «Галасы ЗМеста» стали для нее хорошим пиаром, однако не исключил замену конкурсной композиции.

«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им (группе «Галасы ЗМеста» – прим. ВЗГЛЯД) добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», – сказал Лукашенко после участия в спортивном празднике «Минская лыжня», передает БелТА.

Напомним, сообщалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране.

В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».

11 марта Европейский вещательный союз не допустил песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста.

Белоруссии предлагается либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе.