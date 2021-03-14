При взрыве газа в пункте выдачи товаров в Карачаево-Черкесии пострадали пять человек

14.03.2021, 0:18, Новости дня

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После взрыва газа в пункте выдачи интернет-магазина в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии пять человек доставлены в больницу, прокуратура начала проверку.

«13 марта в 11.38 в городе Усть-Джегута по ул. Курортная, по предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошел пожар, в результате которого в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу доставлены 5 человек. Причины возгорания устанавливаются», –передает ТАСС со ссылкой на МВД республики. Уточняется, что пожар начался после взрыва газа в пункте выдачи товаров интернет-магазина.

Прокуратура республики начала проверку в связи с возникшим пожаром.

«В ходе надзорной проверки исполнения требований пожарной безопасности будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям уполномоченных органов, при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее взрыв газа произошел в пристройке к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где располагается суши-бар. В результате ЧП пострадали три человека.

Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.