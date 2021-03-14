 

В РФ разработали лекарства против устойчивости к антибиотикам

14.03.2021, 0:18, Новости дня
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Ученые Центра имени Гамалеи разрабатывают лекарственные препараты, направленные на подавление устойчивости людей к различным антибиотикам, сообщил директор Центра Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Одна из самых, с моей точки зрения, интересных и замечательных разработок состоит в том, что, как мы знаем, одна из важнейших проблем – это антибиотикорезистентность. Во время пандемии, которая сейчас происходит, происходит гибель людей от того, что, находясь в стационарах, они заражаются внутрибольничными инфекциями, которые все полностью антибиотикорезистентны. У нас уже в течение десяти последних лет разрабатываются подходы, которые позволяют создать такие химические изменения, которые не индуцируют образование устойчивости к себе. А с другой стороны, подавляют очень широкий круг возбудителей внутрибольничных инфекций, которые полностью устойчивы», – приводит слова директора Центра имени Гамалеи ТАСС.

Гинцбург добавил, что на данный момент разработка находится на третьей стадии клинических испытаний. «Это фактически следующее поколение лекарственных препаратов, направленных на преодоление антибиотикорезистентности. Мы сейчас над этим успешно работаем. Надеюсь, если мы с вами встретимся через год, я вам что-нибудь конкретное расскажу», – сказал ученый.

Напомним, в середине февраля завлабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров сообщил, что в коронавирусных стационарах стали появляться устойчивые к антибиотикам бактерии. В ноябре 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала об опасности лечения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) антибиотиками. В октябре Минздрав предупредил об опасности приема антибиотиков при коронавирусе.



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