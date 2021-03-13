Россия пытается заменить своими поставками запрещенный в Китае австралийский уголь

13.03.2021, 23:52, Разное

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in Dry Bulk Market,Freight News 12/03/2021

Угледобывающие компании РФ могут увеличить экспорт в Китай, крупнейший в мире потребитель энергоносителей, после того, как Пекин, на фоне растущих торговых разногласий, ввел тарифы на импорт угля из Австралии.

Китайские власти полностью прекратили импорт угля из Австралии в конце 2020 года, после того, как Канберра заявила о своей поддержке международного расследования действий Китая связанных с пандемией коронавируса.

Но поскольку аппетит Китая к импорту энергоносителей неуклонно растет, РФ пытается заполнить образовавшийся вакуум, увеличивая экспорт угля своему соседу.

«Поскольку ожидается сокращение импорта угля из Австралии в Китай, у РФ есть шанс заменить хотя бы часть его собственным углем», – сказала аналитик TS Lombard Мадина Хрусталева, которую цитирует англоязычная SCMP из Гонконга.

Эксперт отметила, что у РФ есть несколько крупных угольных месторождений, готовых начать поставки в Китай, и единственное препятствие – транспорт.

Взаимная торговля между Россией и Китаем растет с 2014 года, и с тех пор Китай стал крупнейшим торговым партнером России.

«Россия явно находится в выгодном положении для замещения импорта из Австралии. Рост цен на нефть также помогает России, поэтому в целом для РФ действительно попутный ветер», – заявила СМИ Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист Азиатско-Тихоокеанского региона в Natixis.

За последний год политические разногласия между Китаем и Австралией перекинулись на экономическую сферу. Китайские власти ввели импортные пошлины на широкий спектр австралийских продуктов, включая вино, омаров, мясо, ячмень, древесину и уголь. Канберра нанесла ответный удар тарифами на китайский алюминий, бумагу и сталь.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин призвал увеличить экспорт угля в Азию как минимум на 30 процентов в течение следующих трех лет. Путин также одобрил финансирование расширения железнодорожных маршрутов страны для транспортировки угля на азиатский континент из Кузбасса, ключевого угледобывающего района России.

По словам Хрусталевой, РФ инвестирует в модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, ключевых железнодорожных маршрутов страны. Эксперт также сообщила, что российские угольные компании создают совместные предприятия с китайскими фирмами для стимулирования торговли углем.

В декабре Эльгауголь, компания, стоящая за угольным проектом Эльга на Дальнем Востоке России, согласилась создать совместное предприятие с китайской Fujian Guohang Ocean Shipping Group, которое будет экспортировать металлургический уголь в Китай. Проект Эльга нацелен на поставку 30 миллионов тонн угля в Китай в 2023 году, что почти удвоит общий объем экспорта угля из РФ в Китай, который в 2019 году составил около 33 миллионов тонн.

Источник: RT