Глава минздрава Иордании подал в отставку после гибели в госбольнице пациентов с COVID-19

13.03.2021, 23:42, Новости дня

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В Иордании подал прошение об отставке министр здравоохранения Назир Обейдат. Об этом 13 марта сообщает The Jordan Times.

Свое решение чиновник связал с гибелью в государственной больнице в городе Эс-Салт шести инфицированных коронавирусом. Пациенты скончались после того, как на час прекратилась подача кислорода в отделениях интенсивной терапии.

Обейдат объяснил, что несет ответственность за случившееся.

Причина инцидента в госбольнице пока не озвучивалась, отмечает издание, ведется расследование “на медицинском и техническом уровнях”.

Турецкое государственное агентство “Анадолу” со ссылкой на иорданские СМИ сообщило, что погибших восемь.

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