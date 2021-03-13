 

Мнение: Почему читателей интересует ФСБ?

13.03.2021, 23:30, Разное
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Уже задавал этот вопрос в  видеоверсии колонки о назначении Сергея Королева первым заместителем директора ФСБ и роли «фактора Навального» в этом кадровом решении президента, но ответа на вопрос у меня как не было, так и нет. Есть только версия…

Почему публикации о кадровых изменениях в ФСБ столь популярны среди читателей и набирают сотни тысяч просмотров? Текст «Президент прислушался к тишине» не стал исключением. Публикация оказалась самой читаемой публикацией «Новой» за минувшую неделю. У текста – более четверти миллиона просмотров.

Вот я и недоумеваю, казалось бы, где ФСБ, а где читатели «Новой».  Но, видимо, читатели прекрасно понимают, что ФСБ – это такая структура , которая опутала всю страну, все сферы жизни России. И ФСБ есть дело, как до экономики, политики, чиновников, так и до простых россиян. Вот читатели и интересуются кадровыми изменениями в ФСБ….

Какие еще есть версии, объясняющие парадоксальный читательский интерес?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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