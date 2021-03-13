 

Зеленский заявил об очистке его партии от «засланных казачков»

13.03.2021, 23:30, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сложных условиях работы его партии «Слуга народа», отметив, что ряды политической силы постепенно очищаются от «засланных казачков и случайных людей».

«Считаю, что вы, мы повзрослели, признали ошибки и сделали выводы. Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, есть и такие. И мы готовы двигаться далее», – сказал он на съезде партии «Слуга народа», передает ТАСС.

По словам Зеленского, партии приходится работать в условиях, когда ей противостоит «старая система», олигархи и подконтрольные им СМИ, судьи, некоторые депутаты и чиновники.

«Те, кто поливал нас последними словами, теперь набиваются в друзья, а те, кто был друзьями, теперь поливает нас последними словами», – добавил украинский президент.

Зеленский считает, что единство правящей партии Украины должно проявляться, в том числе при голосовании в Верховной раде. «У вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещах, на табло [в Раде] всегда должно быть по меньшей мере 226 наших голосов (минимальное число для принятия законов – ред.ВЗГЛЯД)», – подчеркнул он. По его словам, ключевым вопросом для партии «Слуга народа» остается выполнение ее предвыборных обещаний. Это касается преодоления коррупции, земельной реформы, децентрализации, внедрения народовластия, судебной реформы и других тем.

Партия «Слуга народа» (прежнее название — «Партия решительных перемен») официально была зарегистрирована 2 декабря 2017 года. Ее основателем является действующий президент Украины Владимир Зеленский, лидером – депутат Верховной рады Александр Корниенко.

Ранее в отчетах пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» были выявлены нарушения, которые в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) расценили как признаки уголовных преступлений. В итоге партию лишили госфинансирования.

Напомним, партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла третье место в рейтинге политических сил на Украине.



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