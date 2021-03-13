Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

13.03.2021, 23:30, Новости дня

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Большой астероид 2001 FO32, который приближается к Земле, скорее всего не опасен, сообщил ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории Георгий Гончаров.

По его мнению, единственно опасные небесные тела – те, что приближаются на расстояние около 384 тыс. километров. Все остальные подчиняются движению вокруг Солнца и вряд ли изменят траекторию и упадут на Землю, информирует телеканал «Звезда».

Он считает, что скорость 2001 FO32 также не несет в себе никакой угрозы. «Скорость у всех тел на определенном расстоянии от Солнца определена жестко именно движением вокруг Солнца, они законам физики подчиняются, она должна быть порядка 30 километров в секунду и сильно варьироваться от этого значения не может», – заверил специалист.

Астероид из группы Аполлона 2001 максимально сблизится с Землей 21 марта в 19.03 по московскому времени.

Ранее ученые Самарского национального исследовательского университета им. Королева совместно с коллегами из филиала Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) и учеными из университета Эмори (США) создали лазерную установку нового типа, на основе которой в будущем можно будет создать лазеры для защиты Земли от астероидов.