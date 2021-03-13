Главный страх нашей бабы – Личное мнение
13.03.2021, 23:28,
Разное
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Что общего с измазавшейся в «Тексте» брошенки Асмус и бывшей балерины Волочковой, выступавшей в тяжёлом весе?
Фото: Соцсети
У них — одинаковое нутро.
Хочешь знать, что представляет из себя нутро любого человека?
Узнай его главный страх.
У Волочковой и Асмус он — один и тот же: быть одинокой женщиной, в писечку которой никто не хочет тыкать членом.
Стоило мне намекнуть на то, что Кристиночку бросил муж и теперь она — в своих же собственных глазах,! — считается оставленной, как в её Инстаграме тут же подъехала вторая часть откровений, в которых Асмус чёрным по белому заявила:
По какому критерию вы сделали вывод, что я свободна? Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребёнком можно что-то понять?
Быть свободной — это во вселенной Асмус стыдно.
Моя писечка не простаивает! Я востребована, как женщина. Меня хотят! Меня не бросили! Это я его бросила, я-я-я! Я фертильна и могу родить!
Волочкова точно такая же: пока Асмус старательно демонстрирует на фото качество своей груди, в Инстаграме Насти годами мелькают то мужские запястья, то ступни в сланцах или носках, то клумбы от очередного мужчины.
Фото: Соцсети
Есть ли мужчина, на самом деле, или букет арендован, а сланцы и туфли принадлежат турецкому аниматору или водителю, которому Настя заплатила 20 долларов за фотку для Инстаграма, — совершено неважно.
Фото: Соцсети
Важно то, что и Настя, и Кристина, и многие из вас, к моему большому сожалению, себя за людей не считают.
«Я женщина» — вот как выглядит ваша основная самоидентификация.
Вся ваша личность построена на фундаменте сексуальной востребованности тела и его способности к деторождению.
Это — прямой путь к коллапсу вашей личности.
Придёт время, и ваше тело перестанут хотеть. Придёт время и ваше тело тело не сможет родить. Что делать будете?
Закачаете в вислую жопу силикон? Сделаете подтяжку старой морды и наймёте суррогатную маму?
Вы будете слышать смешки за спиной и реветь в подушку. Возможно, сопьётесь, если не научитесь видеть себе, прежде всего, человека.
А на чём построена ваша личность? Как вы себя самоидентифицируете?
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Источник: Лена Миро
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