Главный страх нашей бабы – Личное мнение

13.03.2021, 23:28, Разное

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Что общего с измазавшейся в «Тексте» брошенки Асмус и бывшей балерины Волочковой, выступавшей в тяжёлом весе?



Фото: Соцсети

У них — одинаковое нутро.

Хочешь знать, что представляет из себя нутро любого человека?

Узнай его главный страх.

У Волочковой и Асмус он — один и тот же: быть одинокой женщиной, в писечку которой никто не хочет тыкать членом.

Стоило мне намекнуть на то, что Кристиночку бросил муж и теперь она — в своих же собственных глазах,! — считается оставленной, как в её Инстаграме тут же подъехала вторая часть откровений, в которых Асмус чёрным по белому заявила:

По какому критерию вы сделали вывод, что я свободна? Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребёнком можно что-то понять?

Быть свободной — это во вселенной Асмус стыдно.

Моя писечка не простаивает! Я востребована, как женщина. Меня хотят! Меня не бросили! Это я его бросила, я-я-я! Я фертильна и могу родить!

Волочкова точно такая же: пока Асмус старательно демонстрирует на фото качество своей груди, в Инстаграме Насти годами мелькают то мужские запястья, то ступни в сланцах или носках, то клумбы от очередного мужчины.



Фото: Соцсети

Есть ли мужчина, на самом деле, или букет арендован, а сланцы и туфли принадлежат турецкому аниматору или водителю, которому Настя заплатила 20 долларов за фотку для Инстаграма, — совершено неважно.



Фото: Соцсети

Важно то, что и Настя, и Кристина, и многие из вас, к моему большому сожалению, себя за людей не считают.

«Я женщина» — вот как выглядит ваша основная самоидентификация.

Вся ваша личность построена на фундаменте сексуальной востребованности тела и его способности к деторождению.

Это — прямой путь к коллапсу вашей личности.

Придёт время, и ваше тело перестанут хотеть. Придёт время и ваше тело тело не сможет родить. Что делать будете?

Закачаете в вислую жопу силикон? Сделаете подтяжку старой морды и наймёте суррогатную маму?



Вы будете слышать смешки за спиной и реветь в подушку. Возможно, сопьётесь, если не научитесь видеть себе, прежде всего, человека.

А на чём построена ваша личность? Как вы себя самоидентифицируете?

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