Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты

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13.03.2021, 23:10, Новости дня
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Самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Сегодня около 17.20 (14.20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан – Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», – приводит РИА «Новости» сообщение.

В пресс-службе также уточнили, что самолет, по предварительной информации, принадлежит Пограничной службе КНБ Казахстана, на борту находились шесть человек, их судьба выясняется.

В управлении здравоохранения города сообщили, что по предварительной информации, два человека из находившихся в рухнувшем самолете выжили, они госпитализированы.

В свою очередь пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что по предварительным данным, четыре человека погибли, передает ТАСС.

В сентябре прошлого года в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Власти страны рассматривали четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету.



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