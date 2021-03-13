В РФ начались отдельные испытания «Спутника V» на онкобольных

13.03.2021, 23:10, Новости дня

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Начались исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Отдельно сейчас исследования [вакцины от коронавируса «Спутник V»] на онкологических больных уже начались фактически, с [главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава России] Андреем Дмитриевичем Каприным совместные исследования [ведутся]», – приводит слова директора Центра имени Гамалеи ТАСС.

Гинцбург добавил, что, как показывает первичный опыт, в настоящее время нет никаких онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к вакцинации «Спутником V». Исключение составляют те случаи, когда больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток. «Если больной находится, соответственно, на таких препаратах, то прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же время не достигнет эффекта от вакцинации, то есть у него [пациента] не образуется необходимое количество защитных функций, включая и антитела», – отметил он.

Напомним, в январе главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. Позже он назвал ориентировочные сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных.