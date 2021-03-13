Семье американца, погибшего при задержании, пообещали выплатить 27 миллионов долларов

13.03.2021, 23:02, Разное

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Власти Миннеаполиса (штат Миннесота) пообещали выплатить 27 млн долларов семье афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейских при задержании в прошлом году. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвоката семьи Бена Крампа.

«Путь к справедливости будет долгим. Это всего лишь первый шаг», — пояснил защитник, который назвал решение о выплате «крупнейшим» досудебным урегулированием спора по гражданским правам.

В иске, который семья подала городским властям, утверждалось, что силовики нарушили права Флойда при задержании и что город позволил процветать в полиции «культуры чрезмерной силы, расизма и безнаказанности».

Американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими 25 мая прошлого года в Миннеаполисе. Флойд подозревался в попытке расплатиться поддельными денежными средствами в размере 20 долларов. Экс-офицер полиции Дерек Шовин применил удушающий прием и продолжал давить коленом на шею Флойда несколько минут, в результате чего задержанный скончался. Убийство попало на видео, быстро распространившееся по сети. Эти события стали причиной многомесячных протестов за права чернокожих жителей США и всего мира — в США движение Black Lives Matter охватило все крупные города, в Нью-Йорке, Сиэтле и Портленде демонстрации переросли в создание автономных зон без полиции и занятие административных зданий, против демонстрантов выступала Нацгвардия.

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